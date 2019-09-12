بوتين يعود إلى داغستان ليفي بوعد قطعه منذ 20 سنة (فيديو)

وفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوعد قطعه قبل 20 عاما، آنذاك لم يشرب كأسا بل تركها جانبا، قائلا سأشربها عندما نحقق النصر على الإرهاب.

التقى بوتين بأعضاء المقاومة الشعبية الذين شاركوا بالقتال في داغستان في أغسطس - سبتمبر 1999. وبعد أن ألقى كلمة ترحيب وتذكر الأحداث الماضية، أنهى رئيس الدولة خطابه ورفع كأس كحول وشربها حتى آخر نقطة.

Сказал-сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане pic.twitter.com/bJmH5BGTLc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019

تحتفل داغستان هذه الأيام بالذكرى العشرين لغزو داغستان من قبل اللواء الإسلامي الدولي بقيادة شاميل باساييف وخطاب، وهزيمتهم.

ووصل بوتين إلى منطقة بوتليخ ورفع معنويات السكان. استذكر الرئيس السابق للمركز الصحفي لصد هجوم داغستان عبد المناب موساييف القصة الشهيرة للكأس التي حدثت خلال لقاء بين بوتين والجنرالات العسكريين، قائلا "كنت في تلك الخيمة أيضا، بدأ بوتين بالحديث، ورفع الجميع كؤوسهم، وكان هناك بالفعل كأس بيده، ولكنه لم يشربها ووضعها على الطاولة وقال "سأشرب عندما نفوز".

وفي الخط المباشر الأخير الذي يجريه الرئيس بوتين مع المواطنين الروس كل عام، تم تذكير الرئيس بهذه القصة، ووعد بشرب كأسا، تركه في أغسطس 1999.