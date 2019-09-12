زاخاروفا تنصح واشنطن بالتوقف عن تخويف روسيا بفرض عقوبات

نصحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، واشنطن بالتوقف عن تخويف موسكو بفرض عقوبات على تعاونها مع فنزويلا .

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نود أن نطلب من المسؤولين في الإدارة الأمريكية مرة أخرى: لا تخيفونا بالعقوبات، وإجراءات جديدة كعقاب للمشغلين الاقتصاديين الروس على التعاون مع فنزويلا. نحن ندرك جيدا أنه لا يوجد شيء جديد في مثل هذا النهج".

وأضافت زاخاروفا أن "العقوبات، التي تهددها بها واشنطن بلا نهاية، غير مشروعة على الإطلاق، فهي ليست سوى أداة للمنافسة غير العادلة من أجل الحصول على مزايا انفرادية".

وشددت على أن: "الجمع بين العدوان الاقتصادي والتهديد المستمر باستخدام القوة" ضد دولة ذات سيادة، في الوضع الحالي فنزويلا، هو تطبيق غير مقبول لحق استخدام القوة على حساب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، أكد أن الولايات المتحدة ترى أنه من المحتمل أن يتم في المستقبل فرض عقوبات على شركة "روس نفط" الروسية بسبب قيامها بشراء النفط من فنزويلا وإيران.

وبدورها "روس نفط" أعلنت أن إمدادات النفط تُنفذ بموجب عقود قديمة، وأن محاولات عرقلة استعادة "روس نفط" لعائداتها من الاستثمارات ستكون مصادرة لهذه الاستثمارات من قبل الولايات المتحدة. مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بحق الدفاع في الهيئات الوطنية والدولية.