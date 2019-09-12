فيسبوك يحظر صفحة سيمونيان والأخيرة تعلق

وذكرت قناة "RT" على قناتها في "تيليغرام" "تم حظر رئيسة التحرير مارغريتا سيمونيان من "فيسبوك" لمدة ثلاثة أيام لانتهاكها معايير المجتمع".

وأضافت القناة "ما هو سبب الحظر، لم نفهم. أرسلنا طلبا إلى فيسبوك".

من ناحيتها، تعتبر سيمونيان أن حظر حسابها هو رقابة.

غذ قالت سيمونيان لوكالة "سبوتنيك" "نحن نعيش في بلد تمارس فيه الرقابة الأمريكية بحرية تامة وبدون عقبات، أولئك الذين هم أصغر سنا ويعيشون في الشبكات الاجتماعية يعتبرون أن هذا شيء طبيعي، وأولئك الأكبر سنا لا يفهمون على الأغلب عن ماذا يدور الحديث "وأنا حزينة"".

وكتبت رئيسة التحرير على قناتها في "تيليغرام" أنها "تأمل بانترنت حر، وبحرية التعبير، وهذا كل شيء".