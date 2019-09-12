بالفيديو... بوتين يهنئ نورمحمدوف

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصارع حبيب نورمحمدوف، بفوزه يوم السبت الماضي في بطولة UFC للفنون القتالية المختلطة.

والتقى بوتين مع نورمحمدوف اليوم الخميس وهنأه بفوزه على خصمه الأمريكي داستن بويريير في البطولة التي أقيمت في أبو ظبي وأشار إلى أنه كان يتابع النزال

وقال بوتين خلال اللقاء: "مبروك، مبروك. تستحق النصر، كان خصما قويا. وحبيب مقاتل قوي.

وأضاف: "أداؤك كان جيدا، رأيت كامل النزال تستحق الفوز بجدارة."

كما حضر اللقاء والد الرياضي عبد المناب نورمحمدوف، الذي هنأه الرئيس الروسي بفوز ابنه في المقام الأول.

وفي 7 أيلول/ سبتمبر الجاري، تمكن المصارع الروسي، حبيب نورمحمدوف من الاحتفاظ بحزام بطولة UFC للفنون القتالية المختلطة، وذلك في نزاله المقام في الإمارات العربية المتحدة، ضد خصمه الأمريكي داستن بويريير.

وبذلك، يكون نورمحمدوف قد حقق فوزه الـ28 على التوالي في مدينة أبوظبي الإماراتية، بعد أن قام بحركة "Rear Naked Choke" الخانقة لـبويريير في الجولة الثالثة من النزال المثير.