بوتين يؤكد أهمية التعاون الأمني بين روسيا وإسرائيل في مواجهة الإرهاب الدولي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أهمية التعاون الأمني بين روسيا وإسرائيل، خاصة في ظل استمرار الخطر الذي يمثله الإرهاب الدولي.

سوتشي - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سأقول بطريقة مباشرة، بفضل جهودكم، اكتسبت علاقاتنا نوعية جديدة سواء من حيث قضايا الأمن أو في مجال التعاون العسكري. ونحن نعلم مدى أهمية ذلك، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التهديدات المستمرة من قبل الإرهاب الدولي".

ووفقا للمكتب الصحفي للكرملين ، من المزمع خلال المحادثات النظر في زيادة تطوير التعاون الثنائي، كما سيتبادل بوتين ونتنياهو الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط.

بدوره، أشار مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إلى أنه من المقرر مناقشة "القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا، مع التركيز على تعزيز آليات التنسيق العسكري".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبول دعوة الرئيس الإسرائيلي، ريوفين ريفلين، لزيارة تل أبيب أوائل العام المقبل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير معتقلي المعسكرات النازية على يد القوات السوفيتية.

وتأتي هذه الزيارة قبيل الانتخابات التشريعية في إسرائيل، التي تعقد يوم 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.