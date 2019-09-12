الدفاع الروسية: موسكو ليس لديها في الخدمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان، أن روسيا على عكس الولايات المتحدة، لم تختبر ولا تمتلك صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في الخدمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "روسيا لم تختبر وهي غير مسلحة على عكس الولايات المتحدة بصواريخ متوسطة وقصيرة المدى."

كما أعلنت الدفاع الروسية، أن روسيا لا تخطط ر لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا أو في مناطق أخرى من العالم حتى تظهر هذه الأسلحة الأميركية هناك، وقال البيان "روسيا لم تختبر وهي غير مسلحة، على عكس الولايات المتحدة، بصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. بالإضافة إلى ذلك، لا تخطط روسيا لنشر مثل هذه الصواريخ سواء في أوروبا أو في مناطق أخرى من العالم حتى تظهر مثل هذه الأسلحة هناك، أميركية الصنع ".

وأضاف البيان "في الوضع الراهن، بدلاً من التلميحات المختلفة حول المعاهدة التي دمرتها الولايات المتحدة الأمريكية، نعوِل على أن نسمع تأكيدات من شركائنا الغربيين حول عدم مقبولية نشر صواريخ أرضية أميركية متوسطة وقصيرة المدى على أراضيهم، والتي بدأ الجانب الأمريكي بالفعل في تطويرها".

يتبع...