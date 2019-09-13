مباحثات روسية لبنانية حول عودة اللاجئين السوريين وآفاق التعاون العسكري

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "خلال اللقاء تم بحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى الجمهورية العربية السورية. كما تم التطرق خلال المباحثات إلى حال وآفاق تطوير التعاون العسكري التقني".

واختتم البيان بالقول، بأن اللقاء عقد في جو ودي، وأكد الجانبين خلاله على استعدادهما لتعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وكان مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد حركة اللاجئين في سوريا قد أفاد، في وقت سابق، بأن أكثر من 1494 لاجئاً عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، من بينهم 486 لاجئاً (146 امرأة و248 طفلاً) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ

والجدير بالذكر أن لبنان يعاني منذ عام 2011، من أزمة ناجمة عن وجود لاجئين سوريين قدموا إلى البلاد هرباً من الحرب التي دارت رحاها على الأراضي السورية، الشيء الذي شكل وما زال عبئاً كبيراً على اقتصاد لبنان. وحذر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في أوائل أيار/مايو الجاري ، من أن بلاده لن تستطيع بمفردها تحمل عبء اللاجئين في حال تواصلت في لبنان الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها.