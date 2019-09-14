موسكو وواشنطن تعقدان مشاورات منتظمة حول تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية

صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو وواشنطن تعقدان بانتظام مشاورات بشأن أمور من بينها تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "مشاورات الخبراء هذه مع الأمريكيين تجري بانتظام. حوارنا فيما يتعلق بجملة أمور منها تطبيع ظروف عمل البعثات الخارجية الروسية في الولايات المتحدة، هو في الواقع يحمل طابعا دائماً".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن السفير الأمريكي في روسيا، جون هنتسمان، أن المشاورات الروسية الأمريكية، قد عقدت في فيينا في 11 أيلول/سبتمبر، فيما يتعلق في احتمال زيادة بعدد الدبلوماسيين في كلا البلدين.

وتأزمت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعد إغلاق الولايات المتحدة "القنصلية العامة الروسية" في سان فرانسيسكو وسياتل في أيلول/سبتمبر عام 2017 وآذار/مارس 2018 بناء على طلب الحكومة الأمريكية، ردا على القرار الروسي بتقليص عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا، كما حجزت واشنطن بيتين صيفيين تعود ملكيتهما إلى البعثة الدبلوماسية الروسية، أحدهما في واشنطن، والثاني في نيويورك، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن وطردت 35 دبلوماسيا روسيا تحت ذريعة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وتعتقد الإدارة الأمريكية أن هذه المباني لم تعد تحظى بالحصانة الدبلوماسية، بالرغم من أنها حتى الآن تعتبر ملكية روسية.