رست أول محطة كهروذرية عائمة في العالم، "الأكاديمي لومونوسوف"، في ميناء بيفيك الواقع بشبه جزيرة تشوكوتكا حيث موقعها الدائم بأقصى شرق روسيا، استعدادا لبدء عمليات الإنتاج بحلول نهاية العام.

وبمجرد بدء التشغيل، ستصبح "الأكاديمي لومونوسوف" أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم تعتمد على تكنولوجيا المفاعلات الصغيرة (SMR)؛ كما ستصبح "النموذج الأول العامل" لمصدر موثوق لإمداد الطاقة منخفضة الكربون في المناطق النائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشوف: "ربما تكون هذه خطوة صغيرة لتحقيق التنمية المستدامة في القطب الشمالي، لكنها قفزة هائلة لإزالة الكربون عن المناطق البعيدة عن شبكة الطاقة".

وأضاف: "يعد ذلك نقطة تحول في تطوير محطات الطاقة النووية الصغيرة في العالم".

ورحب علماء وخبراء الطاقة النووية وعلماء البيئة في جميع أنحاء العالم بالمشروع.

وقالت أجنيتا رايزنج، المدير العام للرابطة النووية العالمية: "لتحقيق هدف الوئام في الصناعة النووية المتمثل في توفير 25٪ على الأقل من الكهرباء في العالم بحلول عام 2050، سنحتاج إلى توفير فوائد الطاقة النووية لعدد أكبر من الناس في مجموعة واسعة من المواقع.

ومحطة "الأكاديمي لومونوسوف" الأولى من فئة جديدة من محطات الطاقة النووية الصغيرة، متعددة الاستخدامات والتي ستوفر الكهرباء والحرارة والمياه النظيفة والموثوق بها، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

"روساتوم"... أول محطة كهروذرية عائمة في العالم ترسو في موقعها الدائم في روسيا

و"الأكاديمي لومونوسوف" هو مشروع رائد و"نموذج أولي" لأسطول مستقبلي من محطات الطاقة النووية العائمة والمنشآت البرية على أساس مفاعلات معيارية صغيرة روسية الصنع. وستكون وحدات الطاقة الصغيرة متاحة للنشر في المناطق التي يصعب الوصول إليها في شمال روسيا والشرق الأقصى، وكذلك للتصدير.

ولن يتم الكشف عن التكلفة الإجمالية لتركيب المحطة بمدينة بيفيك، حتى يكتمل المشروع، لكن المتحدث باسم "روساتوم" قال إن التكنولوجيا منافسة للغاية، مضيفا: "بمجرد أن نبدأ في تصنيع سلسلة مفاعلات صغيرة، ستتمتع المصانع القائمة على تقنية SMR للمناطق النائية بفرصة جيدة لإنتاج كهرباء أرخص من الديزل، وتوفير الأموال ومنع الانبعاثات الضارة".

© Sputnik . "روساتوم"... أول محطة كهروذرية عائمة في العالم ترسو في موقعها الدائم في روسيا

و"روساتوم" هي الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم حلولا متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة الإمداد النووي وما وراءها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتزويد الوقود النووي وإيقاف التشغيل وتخزين الوقود المستهلك والنقل والتخلص الآمن من النفايات النووية.

© Sputnik . "روساتوم"... أول محطة كهروذرية عائمة في العالم ترسو في موقعها الدائم في روسيا

ويقع مقر الشركة الرئيسي في موسكو، وتضم أكثر من 300 مؤسسة وشركة وأكثر من 250 ألف موظف. وعلى الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، ولديها أكثر من ثلث سوق التخصيب في العالم، وهي أكبر شركة بناء في العالم لأحدث جيل من محطات الطاقة النووية وكتاب أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار أمريكي لمدة عشر سنوات.