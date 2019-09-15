تركيا تعلن انتهاء عملية نقل الدفعة الثانية من أجزاء منظومة إس- 400 الروسية

وأضاف البيان "تتواصل أعمال تركيب المنظومة وتدريب الكوادر على استخدامها ومن المخطط أن يتم تشغيل المنظومة في أبريل/ نيسان 2020".
وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، كشف أن تسليم منظومات صواريخ "إس-400" الروسية إلى تركيا على وشك الانتهاء.
وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي"الآن، في هذه الأيام، أصبح نقل المعدات والممتلكات المتعلقة بأنظمة صواريخ إس - 400 على وشك الانتهاء".
وردا على سؤال حول موعد تسليم الدفعة الثانية من صواريخ "إس-400" ومتى سيبدأ استخدامها، قال أوشاكوف: "إنه لا يرغب في تحديد تواريخ محددة".
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