تركيا تعلن انتهاء عملية نقل الدفعة الثانية من أجزاء منظومة إس- 400 الروسية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، انتهاء عملية نقل الدفعة الثانية من أجزاء منظومة إس- 400 الروسية، مشيرة إلى عمليات تركيب المنظومة وتدريب الكوادر عليها مستمرة.

أنطاكيا - سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، إنه "بدأ نقل الدفعة الثانية لنظام الدفاع الصاروخي والطويل المدى إس- 400 في 27 آب/ اغسطس، وانتهت اليوم".

وأضاف البيان "تتواصل أعمال تركيب المنظومة وتدريب الكوادر على استخدامها ومن المخطط أن يتم تشغيل المنظومة في أبريل/ نيسان 2020".

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، كشف أن تسليم منظومات صواريخ "إس-400" الروسية إلى تركيا على وشك الانتهاء.

وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي"الآن، في هذه الأيام، أصبح نقل المعدات والممتلكات المتعلقة بأنظمة صواريخ إس - 400 على وشك الانتهاء".

وردا على سؤال حول موعد تسليم الدفعة الثانية من صواريخ "إس-400" ومتى سيبدأ استخدامها، قال أوشاكوف: "إنه لا يرغب في تحديد تواريخ محددة".