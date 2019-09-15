مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور موسكو في 17 و18 سبتمبر

واشنطن- سبوتنيك وجاء في بيان للخارجية الأمريكية "أنه سيجتمع مع زملائه في الحكومة الروسية لبحث العلاقات الثنائية، ومع ممثلي المجتمع المدني وفريق السفارة الأميركية في موسكو".
وكان مصدر في وزارة الخارجية الروسية، قد صرح يوم أمس السبت، أن موسكو وواشنطن تعقدان بانتظام مشاورات بشأن أمور من بينها تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام روسية، نقلا عن السفير الأمريكي في روسيا، جون هنتسمان، أن المشاورات الروسية الأمريكية، قد عقدت في فيينا في 11 سبتمبر/ أيلول، فيما يتعلق في احتمال زيادة بعدد الدبلوماسيين في كلا البلدين.
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