مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور موسكو في 17 و18 سبتمبر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون للشؤون الأوروبية و الأور آسيوية، فيليب ريكر، سيزور موسكو من 17 إلى 18 سبتمبر/ أيلول المقبل.

واشنطن- سبوتنيك وجاء في بيان للخارجية الأمريكية "أنه سيجتمع مع زملائه في الحكومة الروسية لبحث العلاقات الثنائية، ومع ممثلي المجتمع المدني وفريق السفارة الأميركية في موسكو".

كما سيزور ريكر قبل ذلك برلين يوم 16 سبتمبر/ أيلول.

وكان مصدر في وزارة الخارجية الروسية، قد صرح يوم أمس السبت، أن موسكو وواشنطن تعقدان بانتظام مشاورات بشأن أمور من بينها تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام روسية، نقلا عن السفير الأمريكي في روسيا، جون هنتسمان، أن المشاورات الروسية الأمريكية، قد عقدت في فيينا في 11 سبتمبر/ أيلول، فيما يتعلق في احتمال زيادة بعدد الدبلوماسيين في كلا البلدين.