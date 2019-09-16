روسيا تنشر منظومات صواريخ "إس-400" في القطب الشمالي

نشر الجيش الروسي منظومات دفاعية جوية جديدة من طراز "إس – 400 تريومف" على أرخبيل "نوفايا زيمليا" في القطب الشمالي.

وقال رئيس المكتب الإعلامي التابع لقيادة أسطول بحر الشمال، العقيد البحري فاديم سيرغا، اليوم الأثنين: "خضع أفراد الكتيبة لإعادة التدريب على الأنظمة الدفاعية الجديدة، وهم مستعدون لبدء المهام القتالية."

وأوضح سيرغا إنه: "مع الانتقال إلى أنظمة الدفاع الجوي الجديدة إس-400 ، ستزداد مساحة المجال الجوي الخاضعة للسيطرة في القطب الشمالي بشكل كبير".

وقامت روسيا بعمليات بناء وتحديث سبع قواعد عسكرية في جزر وأشباه جزر تقع على طول المسار، حيث نشرت أنظمة رادار ودفاع صاروخية متقدمة قادرة على ضرب الطائرات والصواريخ والسفن لمناطق ومواقع يمكن لدرجات الحرارة فيها أن تنخفض إلى ما دون 50 درجة مئوية.