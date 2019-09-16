بوتين : لا ينبغي تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة الدول الضامنة لصيغة أستانا اليوم الأثنين أنه ينبغي تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ.

وقال الرئيس الروسي : "ننطلق من فكرة أنه من غير المقبول تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ".

وأشار بوتين، أن جهود روسيا وتركيا وإيران ساعدت في استقرار الوضع على الأراضي السورية، وخفض مستوى العنف.

وقال:"عملية أستانا، التي تضمنها روسيا وتركيا وإيران، هي آلية فعالة لتعزيز التسوية السورية ... لقد ساعدت جهودنا المشتركة في استقرار الوضع على الأراضي السورية وخفض مستوى العنف".

هذا واستضافت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، القمة الثلاثية للدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) بشأن التسوية السورية.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا ( تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي أيلول/ سبتمبر عام 2018 وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.