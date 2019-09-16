بالفيديو... مقتل سائح روسي في تركيا

وقالت القنصلية الروسية في مدينة أنطاليا، بحسب قناة زفيزدا إن "القتيل من مواليد عام 2001، وأصيب بجروح خطيرة خلال الطيران بمظلة يجرها زورق في البحر. ولكن حبال المظلة انقطعت لسبب ما، وحملت الرياح الشديدة المظلة ليسقط الشاب من ارتفاع 30 مترا بين شجر النخل على الشاطئ، ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه".
В Турции парашют с российскими туристами оторвался от катера pic.twitter.com/eTf2HuwcV8— Первый канал (@channelone_rus) September 15, 2019
وأشارت القنصلية إلى أن والدة الشاب أصيبت هي الأخرى خلال الحادث، لكنها غادرت المستشفى لاحقا.
وأعلنت الشرطة التركية أمس الإثنين القبض على اثنين من موظفي الشركة المحلية المشرفة على عمل وسائل الترفيه والرياضة الشاطئية في المنطقة على خلفية الحادث.
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