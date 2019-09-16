بالفيديو... مقتل سائح روسي في تركيا

أعلنت القنصلية الروسية في مدينة أنطاليا التركية وفاة سائح روسي في مدينة أنطاليا، إثر انقطاع حبل مظلته أثناء ممارسته رياضة التحليق بالمظلة فوق البحر.

وقالت القنصلية الروسية في مدينة أنطاليا، بحسب قناة زفيزدا إن "القتيل من مواليد عام 2001، وأصيب بجروح خطيرة خلال الطيران بمظلة يجرها زورق في البحر. ولكن حبال المظلة انقطعت لسبب ما، وحملت الرياح الشديدة المظلة ليسقط الشاب من ارتفاع 30 مترا بين شجر النخل على الشاطئ، ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه".

В Турции парашют с российскими туристами оторвался от катера pic.twitter.com/eTf2HuwcV8 — Первый канал (@channelone_rus) September 15, 2019

​وأشارت القنصلية إلى أن والدة الشاب أصيبت هي الأخرى خلال الحادث، لكنها غادرت المستشفى لاحقا.

وأعلنت الشرطة التركية أمس الإثنين القبض على اثنين من موظفي الشركة المحلية المشرفة على عمل وسائل الترفيه والرياضة الشاطئية في المنطقة على خلفية الحادث.