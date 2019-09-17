طائرة روسية جديدة تطير للمرة الأولى إلى خارج روسيا

وقال مصدر إعلامي في شركة "إيركوت" إحدى الشركات الروسية المصنعة للطائرات، لوكالة "سبوتنيك" إن طائرة "إم إس-21" طارت إلى أول معرض دولي لها هو مهرجان تكنولوجيا الطيران والفضاء "تكنوفيست" الذي تنطلق فعالياته في مدينة إسطنبول التركية في 17 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 22 سبتمبر.

وأقلعت الطائرة من مطار "جوكوفسكي" في ريف العاصمة الروسية موسكو وهبطت في مطار إسطنبول بعد أن قطعت مسافة 2500 كيلومتر خلال 3.5 ساعة.

واستعدت روسيا للمشاركة في مهرجان تكنولوجيا الطيران والفضاء بتركيا بعدد من الطائرات من بينها اثنتان من طائرات الركاب الجديدة، "إم إس-21" و"سوخوي سوبرجيت".

وصممت طائرة "إم إس-21" للاستخدام على الخطوط الجوية القريبة والمتوسطة المدى، وتتسع لـ150 إلى 211 راكبا. وقامت الطائرة برحلتها الجوية التجريبية الأولى في 28 مايو/أيار 2017. ويتوقع أن تبدأ روسيا تصنيع طائرات "إم إس-21" في عام 2021.