الكشف عن خلايا "داعش" في 17 إقليما روسيا في عام 2019

أعلن رئيس الإدارة العامة لمكافحة التطرف في وزارة الداخلية الروسية، أوليغ إيلينيخ، أن موظفي جهاز الأمن الفدرالي ووزارة الداخلية كشفوا خلال عام 2019 عددا من الخلايا الإرهابية في 17 إقليما روسيا.

موسكو-سبوتنيك. قال إيلينيخ، في مقال نشر في صحيفة "شرطة روسيا" بعنوان "منع الكراهية والعداء": "في عام 2019 فقط، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية في إطار العمل المشترك، أنشطة خلايا

تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في أقاليم: كراسنودار، وستافروبول، وكراسنويارسك، وموسكو، وأستراخان، وفلاديمير، ومقاطعة موسكو، وروستوف، وسامارا، وساراتوف، وتيومين، وجمهوريات ــ داغستان، وأديغيا، وكاباردينو-بلقاريا، والشيشان، وأقاليم خانتي-مانسييسك ويامالو-نينيتسك المتمتعَين بالحكم الذاتي".

وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2019، وبالاشتراك مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جرى الكشف عن 972 جريمة ذات طابع إرهابي.