إصابة 3 عسكريين روس خلال عملية احتجاز مركبي صيد تابعين لكوريا الشمالية في بحر اليابان

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ثلاثة من حرس الحدود الروس، أثناء تنفيذ عملية احتجاز مركبي صيد تابعين لكوريا الشمالية، كانا يصيدان بشكل غير مشروع في المياه الاقتصادية الروسية.

موسكو- سبوتنيك. جاء في بيان صدر عن الأمن الفيدرالي الروسي، بأن "حرس الحدود الساحلي رصد في منطقة ضفاف كيتو-ياماتو (بحر اليابان، المنطقة الاقتصادية الروسية) مركبين من كوريا الشمالية و11 زورقا آليا كانت تصيد بشكل غير مشروع".

وأضاف البيان "تم احتجاز مركب شراعي يتكون طاقمه من 21 شخصا. فقام طاقم المركب الثاني بإطلاق النار على مجموعة التفتيش التابعة لحرس الحدود، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من العسكريين بإصابات مختلفة".

يشار إلى أن العاملين على ظهر السفن التابعة للأمن الفيدرالي الروسي، والمسؤولة عن مراقبة الحدود في إقليم بريمورسك، اتخذت تدابير حاسمة للحد من أنشطة الصيد غير المشروع.

ويعد إبرام وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الصيد غير المشروع، أداة مهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمنتجات البحرية. وكانت روسيا قد وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع كل من اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين الشعبية.

وبحر اليابان (البحر الشرقي) بحر حدودي يقع غربي المحيط الهادئ، ويشبه البحر المتوسط بعدم وجود أمواج مدية فيه نتيجة انغلاقه التام. ويتشكل بحر اليابان بين الجزر اليابانية: هوكايدو، هونشو، كيوشو، إضافة إلى جزيرة ساخالين الروسية، إلى الشرق، وكوريا وروسيا إلى الغرب.