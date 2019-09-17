بالصور... ابنة قاديروف تفتتح متجرا للأزياء الإسلامية في موسكو

ووفقا لممثل العلامة التجارية، تقدم دار "الفردوس" للأزياء لباسا إسلاميا للنساء والرجال، وقال "يمكن للنساء شراء ملابس يومية وكذلك فساتين السهرة والاكسسوارات كالأوشحة والحقائب والمجوهرات الحصرية والعطور".
وأشار المصدر إلى أن أسعار الأزياء اليومية، تتراوح من 10 إلى 13 ألف روبل وفساتين السهرة نحو 50 ألف روبل وذلك بسبب استخدام أقمشة باهظة الثمن لتصنيعها.
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16 сентября состоялось торжественное открытие бутика модного дома #Firdaws в Москве. В ТЦ «Гименей», где расположен бутик Firdaws, представлены мужские, женские коллекции, повседневная одежда и аксессуары. Там Вы найдете наряды для девушек, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность, причём как для повседневной жизни, так и для важных мероприятий и праздников. Основным критерием нарядов является их создание и исполнение в соответствии с традициями чеченского народа и требованиями Ислама. Будем рады видеть Вас в нашем бутике по адресу: ул. Большая Якиманка, 22; 2 этаж. Ежедневно с 10:00 до 22:00 _________________ On September 16 was opened the boutique of the fashion house #Firdaws in Moscow. In the shopping center "Hymeney", where Firdaws boutique is located, are presented collections for men and women, and also casual clothes and accessories. There you will find outfits for girls who want to emphasize their individuality, for everyday life and for important events and holidays. The main criterion of dresses is their execution in accordance with the traditions of the Chechen people and the requirements of Islam. We will be glad to see You in our boutique on Bolshaya Yakimanka str., 22; 2nd floor. Everyday from 10: 00 to 22: 00 #boutique#firdaws#firdawsboutique#firdawsstyle#fashionhouse#бутик#открытие#москва#модныйдом
وأضاف بقوله "أسعارنا في موسكو نفس أسعارنا في متجر غروزني، سياسة التسعير لدار الأزياء لا تتغير تبعا للمنطقة".
وحضر الافتتاح مشاهير وشخصيات من عالم الموضة في موسكو.
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Со всеми любителями изысканной и элегантной одежды хочу поделиться прекрасным событием🌸 Сегодня в Москве открылся бутик дома моды @firdaws_officiel 👏🏻И, конечно, я с большим трепетом поздравляю мою талантливую Айшат Кадырову, ты умница!!!! Спасибо за ту красоту, которую ты для нас создаёшь 💫⭐ Люблю тебя, моя хорошая ❤ Хочу выразить огромную благодарность и уважение Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за поддержку и приглашение, у Вас потрясающая дочь 🙏🏻 @za_kadyrova_95eng @kadyrov._95 🙌🏻 Желаю безмерного вдохновения и процветания дому моду «Firdaws»❤ Адам, была рада встречи @za_delimkhanov95 💪🏻👊🏻
يذكر أن عائشة قاديروف هي رئيسة دار "الفردوس" للأزياء، التي كانت تملكها والدتها مدينة قاديروفا، زوجة رمضان قادروف منذ عام 2016 والتي تتميز بعلامة تجارية هي الملابس العصرية للنساء المسلمات.
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На официальном открытии @firdaws_officiel ⚡️Ночью вылетел из ЛА чтобы успеть. Опоздать варианта не было @za_kadyrova_95eng @kadyrov._95 🤣🤣🤣
وتم افتتاح "بوتيك" للأزياء العام الماضي في العاصمة غروزني بحضور رئيس الشيشان رمضان قديروف مع عائلته.
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