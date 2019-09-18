على غرار القوات السورية... الجيش الروسي يحصن دباباته

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن وجود حماية إضافية يميز هذه الدبابات وهي من طراز "تي-80بي في"، وأشارت إلى أنه تمت الاستفادة من تجربة الجيش السوري خلال حرب الإرهاب لتحصين هذه الدبابات.

وتم تعزيز تدريع دبابات "تي-80بي في" بوضع أكياس الرمل في الأماكن الحساسة للمقذوفات المضادة للدروع في جسم الدبابة وبرجها. كما تم تعزيز حماية جانبي الدبابة.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا أبدعت وتنتج وسائل مبتكرة لحماية الدبابات وغيرها من الآليات المدرعة منها درع "ريليكت". ويتم أيضا إبداع وسائل الحماية القادرة على تدمير الذخائر المضادة للدروع. ويتم تزويد الدبابات والآليات المدرعة الأخرى بوسائل الحماية "النشطة" هذه.