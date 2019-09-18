بوتين يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وأشار البيان الصادر عن المكتب الصحفي للكرملين أنه تم بحث الموقف على خلفية الهجوم على مصافي تكرير النفط في المملكة العربية السعودية.
وأضاف البيان: "أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه في هذا الصدد، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل وموضوعي في الحادث".
وتابع البيان: "تم بحث الوضع في سوق النفط وتأثيره على الاقتصاد والأسعار العالمية، بالإضافة إلى التطرق إلى قضية التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية أوبك +".
يذكر أن الاتصال جاء بمبادرة سعودية للتحدث مع الجانب الروسي حول أخر التطورات في المنطقة والعالم.
وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص"، بالمنطقة الشرقية للسعودية.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأربعاء، ستكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو في السعودية، وفقا للتلفزيون السعودي الرسمي.
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