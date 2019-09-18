لافروف يناقش مع نظيره الألماني التسوية في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي، مع نظيره الألماني، هايكو ماس، آفاق تنفيذ حزمة تدابير مينسك للتسوية في أوكرانيا.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان للخارجية الروسية "تمت مناقشة آفاق تنفيذ حزمة تدابير مينسك للتسوية في أوكرانيا، التي تم بحثها في اجتماع مستشاري السياسة الخارجية لقادة بلدان "صيغة نورماندي"، والتي لم يدعمها ممثل كييف في اجتماع مجموعة الاتصال في مينسك، في 18 أيلول/ سبتمبر 2019".

هذا وكان مندوب روسيا في مباحثات مينسك، بوريس غريزلوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن كييف تعرض للخطر عقد قمة "رباعية نورماندي" (فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا) على أعلى مستوى، برفضها التوقيع على "صيغة شتاينماير" التي تحدد إجراءات تنفيذ القانون المتعلق بالوضع الخاص لدونباس.

وقال غريزلوف عقب المحادثات في مينسك "النتيجة الرئيسية لاجتماع مجموعة الاتصال: رفض ممثلو كييف التوقيع على "صيغة شتاينماير".

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الصدامات بين الطرفين، ما زالت تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.