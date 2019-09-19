سيناتور روسي يرد على بومبيو بشأن جدوى منظومة "باتريوت" الأمريكية

رد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، اليوم الخميس، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي اعتبر أن منظومة "باتريوت" الصاروخية تعمل بنجاح متفاوت.

كتب السيناتور الروسي على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "اعترف بومبيو بأن أنظمة باتريوت تعمل بنجاح متفاوت. ويعني ذلك أن الاعتماد عليها أمر مستحيل. فلماذا يجب شراؤها؟ وذروة العبث هي فرض عقوبات على أحد رفض شراء هذه الأنظمة الصاروخية التي تعمل بنجاح متفاوت. بعد هذا يمكن القول إنه لا يوجد هناك أي بديل لأنظمة إس-400 الروسية".

Помпео признал: комплексы «Пэтриот» действуют «с переменным успехом». Т.о., полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, к-ые работают «с переменным успехом». После этой истории альтернативы нашим С-400 нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 19, 2019

ووصف بومبيو الهجوم على "أرامكو" بأنه "عمل حرب"، لكن دون الكشف عن الخطوات العسكرية التي قد تتخذ ردا عليه.

والتقى بومبيو، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، في جدة لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي "أرامكو".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.