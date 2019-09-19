الدفاع الروسية تكشف سبب فشل منظومة "باتريوت" في صد هجوم "أرامكو"

أعلن مصدر رفيع في وزارة الدفاع الروسية، أنه "بفضل الولايات المتحدة تم نشر منظومة دفاع جوي قوية في المملكة العربية السعودية ذات رادار واسع التغطية".

موسكو - سبوتنيك . وقال المصدر: "لا يمكن قبول تبرير وزير الخارجية الأمريكية بأنه "في بعض الأحيان أنظمة الدفاع الجوي حول العالم تظهر نتيجة متناقضة" إلا إذا كنا نتحدث عن منظومة باتريوت واحدة تغطي موقعا يتعرض لهجوم. ولكن بفضل الولايات المتحدة، في المملكة العربية السعودية ، وخاصة في الجزء الشمالي منها، تم نشر نظام دفاع جوي قوي في السنوات الأخيرة ، ذو مجال رادار واسع".

وأضاف المصدر، أن "88 قاعدة صاروخية من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" تغطي الحدود الشمالية للمملكة العربية".

وتساءل "كيف يمكن لمثل هذه المنظومة القوية للدفاع الجوي أن تخرقها عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة".

وأوضح "السبب يمكن أن يكون واحدا فقط: باتريوت وإيجيس لا يفيان بالخصائص المعلنة، كفاءتهما منخفضة في مكافحة الأهداف الجوية الصغيرة والصواريخ المجنحة، وغير قادرتين على صد الهجوم في حال استخدم العدو أسلحة هجوم جوي قتالية حقيقية".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.