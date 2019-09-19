الدفاع الروسية تكشف سبب فشل منظومة "باتريوت" في صد هجوم "أرامكو"

وأضاف المصدر، أن "88 قاعدة صاروخية من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" تغطي الحدود الشمالية للمملكة العربية".
وتساءل "كيف يمكن لمثل هذه المنظومة القوية للدفاع الجوي أن تخرقها عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة".
وأوضح "السبب يمكن أن يكون واحدا فقط: باتريوت وإيجيس لا يفيان بالخصائص المعلنة، كفاءتهما منخفضة في مكافحة الأهداف الجوية الصغيرة والصواريخ المجنحة، وغير قادرتين على صد الهجوم في حال استخدم العدو أسلحة هجوم جوي قتالية حقيقية".
وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.
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