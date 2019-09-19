موسكو قلقة إزاء الهجمات على المنشآت السعودية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عن قلق موسكو إزاء الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النيجر "نحن قلقون للغاية إزاء ما حدث يوم 14 أيلول/ سبتمبر".

وأضاف لافروف "بالنسبة لإجراء تحقيق شامل ونزيه، فهذه الجهود تُبذل الآن، على ما أظن، من المهم أن تكون هذه العملية موضوعية حقًا. لأن الاتهامات، التي لا تدعمها الحقائق، لا تساعد القضية، بل تزيد من التوتر في هذه المنطقة، حيث كل شيء بالفعل تصادمي للغاية".

وتابع قائلا "من المهم ليس فقط الرد على أية حوادث، من المهم أيضا التصرف على نحو استباقي وشامل والانخراط في ما يسمى بالدبلوماسية الوقائية".

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد وجهت الاتهام لإيران برعاية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية، في الـ 14 من أيلول/ سبتمبر الجاري، التي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنهِ. وقال متحدث عسكري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، في الرياض، أنه ليس هناك من "أي شك سعودي في دعم إيران للهجوم" الذي استخدمت فيه 25 طائرة مسيّرة، وصواريخَ أيضاً".

في حين نفت طهران أي دور لها في الهجمات، وحذرت من أي تحرّك ضدها.

وفي السياق ذكرت مصادر دبلوماسية أنه ينتظر وصول خبراء من الأمم المتحدة إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.