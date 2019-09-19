الاستخبارات الروسية تجمع بيانات عن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، أن الاستخبارات الخارجية الروسية تجمع بيانات عن الجهة التي ربما تكون وراء الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، لكنها لم تتوصل بعد إلى استنتاجات نهائية.

وقال ناريشكين للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية بيانات عمن قد يكون وراء الهجوم على منشآت أرامكو السعودية: "نحن نجمع هذه البيانات، لكننا لم نستخلص استنتاجات نهائية حتى الآن".

وأضاف ناريشكين، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى إيران في الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، إنه من المستحيل استخلاص استنتاجات دون وجود أدلة ملموسة.

وقال بهذا الصدد ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاتهامات الموجهة لإيران بمهاجمة منشآت نفطية سعودية لها ما يبررها: "يبدو لي أنه لا يمكنك استخلاص استنتاجات دون وجود أي أدلة صلبة".

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد وجهت الاتهام لإيران برعاية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية، في الـ 14 من أيلول/سبتمبر الجاري، والتي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنهِ. وقال متحدث عسكري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، في الرياض، أنه ليس هناك من "أي شك سعودي في دعم إيران للهجوم" الذي استخدمت فيه 25 طائرة مسيّرة، وصواريخَ أيضاً".

وفي حين نفت طهران أي دور لها في الهجمات، حذرت من أي تحرّك ضدها.

وفي السياق ذكرت مصادر دبلوماسية أنه ينتظر وصول خبراء من الأمم المتحدة إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.