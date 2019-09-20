شاهد: مقاتلة "سو-27" تشق طريقها وسط الصخور

شوهدت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-27" أثناء تحليقها في سماء شبه جزيرة القرم.

واسترعت هذه الطائرة انتباه مَن رصدوها على الأرض لقيامها بحركات مثيرة وسط الصخور. وقام أحد المشاهدين بتصوير الفيديو.

ولم يتم رصد طائرة مقاتلة أثناء قيامها بمثل هذه الحركات وسط الصخور من قبل.