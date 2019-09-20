الدوما الروسي: على العسكريين الأمريكيين أن يقوموا بالأفعال وليس مجرد الأقوال

صرح النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس "الدوما"، ألكساندر شيرين، اليوم الجمعة، إن الجيش الأمريكي بحاجة إلى أفعال أكثر من الكلام.

وقال معلقا على تصريح قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، جيفري لي هاريغان، حول قدرة القوات الأمريكية على اختراق الدفاع الجوي لمنطقة كالينينغراد:

"اليوم لا يمكن لأحد أن يخترق أي شيء في روسيا".

ولفت النائب إلى أن تصريح الجنرال كان بمثابة محاولة منه لصرف الانتباه عن فشل أنظمة "باتريوت" في حماية المملكة العربية السعودية.

في وقت سابق، صرح قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا أن البنتاغون لديه خطة لاختراق الدفاع الجوي في منطقة كالينينغراد الروسية، رافضا الكشف عن تفاصيل الخطة.