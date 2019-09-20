بيسكوف حول خطط البنتاغون غربي روسيا: أمن جميع الأقاليم الروسية مضمون

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أمن جميع الأقاليم الروسية محمية كما ينبغي وعلى المستوى المطلوب، بما في ذلك إقليم كالينينغراد.

وقال بيسكوف، اليوم الجمعة، معلقا على تصريحات أحد الجنرالات الأميركيين بشأن تقويض منظومة الدفاع الجوي في إقليم كالينينغراد غربي روسيا: "كل ما أستطيع قوله، أن أمن جميع الأقاليم الروسية بجميع جوانبه مكفول كما ينبغي".

ونقلت صحيفة "بريكينغ ديفينس"، عن قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، جيفري لي هاريغان، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية، طورت خطة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كالينينغراد الروسية في حال حدوث عدوان من طرف روسيا.

ولا بد من الإشارة إلى أن روسيا احتاطت لاحتمال تعرض كالينينغراد لهجوم الناتو، فوضعت هناك أسلحة كفيلة بإلحاق أكبر ضرر ممكن بالمعتدين منها صواريخ "إسكندر" التي تستطيع ضرب قواعد الناتو في وسط أوروبا ومنظومات "إس-400" للدفاع الجوي التي يمكنها أن تسبِّب لطيران الناتو الحربي متاعب كبيرة، وطائرات "سو-30إس إم" التي تقدر على اعتراض طائرات المعتدين.