كيف يقضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوقات فراغه؟

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يتمتع بعطلة نهاية أسبوع كاملة، وفي أوقات فراغه يستريح ويلعب الرياضة ويلتقي مع الأقارب والأصدقاء.

وأشار بيسكوف في مؤتمر صحفي، إلى أن الرئيس ليس لديه عطلة أسبوعية كاملة، لأنه حتى في عطلات نهاية الأسبوع ترد تقارير من الإدارات، تثير أسئلة تتطلب قرار الرئيس، ولا يتوقف تدفق الوثائق، ولا يمكن دخول العديد من الوثائق حيز التنفيذ دون توقيع الرئيس.

وأضاف بيسكوف أنه قبل التوقيع على الوثائق المعدة، يحتاج بوتين في كثير من الأحيان إلى التشاور مع رؤساء الإدارات أو السلطات.

وأجاب بيسكوف على سؤال حول ماذا يفعل الرئيس في عطلة نهاية الأسبوع، قال "لذلك، ليس لديه عطلة نهاية أسبوع كاملة، ولكن، ككل الأشخاص عندما تتاح له الفرصة، يحصل على قسط من الراحة، ويمارس الرياضة، أنت تعرف، يفعل ذلك (الرياضة) بانتظام؛ ويلتقي بالأقارب والأصدقاء".