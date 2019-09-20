اقتراب نهاية المفاوضات حول فدية الروس المختطفين في الكاميرون

أعلنت السفارة الروسية لدى كاميرون، اليوم الجمعة، أن المفاوضات مع القراصنة حول الفدية للروس المختطفين من سفينة "مارمالايتا" تقترب من النهاية.

موسكو - سبوتنيك. وقالوا في السفارة لوكالة "سبوتنيك": "المفاوضات مستمرة، وهي في المرحلة النهائية"، مشيرا إلى أن المتطلبات الإضافية للقراصنة لا يتم كشفها لأسباب أمنية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، يوم 16 آب/أغسطس الجاري، في بيان، بأن القراصنة اختطفوا ثلاثة مواطنين روس قبالة ساحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم.

ووفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه في 15 آب/أغسطس، بالقرب من ميناء "دوالا" (جمهورية الكاميرون) تعرضت سفينة دانماركية تابعة لشركة (ولترابالك)، وهي سفينة الشحن "مارمالايتا"، وكانت تبحر تحت علم "أنتيغوا وبربودا"، إلى هجوم من قبل مجهولين.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لوكالة التوظيف "مارلو نافيغيشين روسيا" من سان بطرسبورغ، فإن المهاجمين قاموا باختطاف ثمانية من أفراد الطاقم، بينهم ثلاثة مواطنين روس وخمسة مواطنين ألمان.