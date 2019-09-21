"الدفاع الروسية" تبرم صفقة لشراء منظومات دفاع جوي بقيمة 100 مليار روبل

وتحصل القوات المسلحة الروسية على الأسلحة الجديدة من المصانع العسكرية الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي عن توقيع صفقة منظومات "تور-إم2" للدفاع الجوي بقيمة إجمالية مقدارها 100 مليار روبل. ووقعتها وزارة الدفاع الروسية مع مصنع "كوبول" الواقع في مدينة إيجيفسك عقب ختام اجتماع لجنة التصنيع العسكري الذي عقد في هذه المدينة ورأسه الرئيس بوتين.

وستحصل القوات الروسية بموجب هذه الصفقة التي تقدر قيمتها بـ100 مليار روبل على مجموعة كبيرة من منظومات صواريخ "تور-إم2" المضادة للطائرات في الفترة 2019 – 2027.

وتعتبر منظومة "تور-إم2" من أفضل منظومات الدفاع الجوي القريبة المدى في العالم. وتتلخص وظيفتها الأساسية في حماية تشكيلات عسكرية بحجم فرقة من الهجوم الجوي.