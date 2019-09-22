شويغو: طورنا العديد من الصواريخ والأسلحة المختلفة بعد استخدامها في سوريا

روسيا انسخ الرابط 0 0

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شويغو: طورنا العديد من الصواريخ والأسلحة المختلفة بعد استخدامها في سوريا

يتبع...