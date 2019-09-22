الدفاع الروسية تحدد التهديد الرئيسي لروسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن إيمان الولايات المتحدة بتفوق قوتها، والذي قد يقودهم إلى اتخاذ خطوات غير معقولة، هو التهديد الرئيسي لروسيا ودول أخرى.

وقال شويغو: عندما تؤمن كما تفعل أمريكا، أن ميزان القوى يميل لصالحك يمكن أن تفكر بأي شيء وحتى غير المعقول.

وأضاف: يجب على أي دولة أن تكون مدركة لنقاط ضعفها وأن تكون مهتمة بالحفاظ على التوازن والأمن العالمي المتساوي، "هذا ما يجعلك تفكر بعقلانية".

في وقت سابق من سبتمبر/أيلول، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، إن روسيا تمثل التحدي الأمني ​​الرئيسي للولايات المتحدة. ووفقا له، فإن تصرفات موسكو تشكل خطرا على واشنطن في المستقبل القريب، لأن موسكو تريد "تغيير حدود الدولة دون اتخاذ أحد بعين الاعتبار".

كما سبق أن نصح إسبر روسيا بالتصرف "كبلد طبيعي" من أجل التعاون مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن موسكو "تساهم حاليًا في عدم الاستقرار من خلال انتهاك السلامة الإقليمية للجيران".