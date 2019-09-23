مدفيديف يوقع قرار اعتماد اتفاقية باريس للمناخ

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، يوم الاثنين، أنه وقع قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد اتفاقية باريس للمناخ.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الروسي، في اجتماع مع نوابه: "لنبدأ بوثيقة مهمة - لقد وقعت مرسوما حكوميا، وهذا يتعلق باعتماد اتفاقية باريس للمناخ".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعم بلاده الكامل لكافة بنود اتفاقية باريس للمناخ، ونيتها تنفيذ كافة الاتفاقيات المتعلقة بها.

وكان رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للغابات، إيفان فالينتيك، أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستقوم، حتى عام 2020، بجرد للغابات من الفضاء، وذلك للتصديق على اتفاقية باريس للمناخ.

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر 2015 في باريس، بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.

ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بعد موافقة كل الدول عليه، ومن ضمنها الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن خلفه دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية.