بوغدانوف يناقش مع سفير المملكة زيارة بوتين إلى الرياض

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وسفير المملكة العربية السعودية لدى موسكو رائد بن خالد قرملي، ناقشا الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، وكذلك الوضع في اليمن ومنطقة الخليج.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، نوقشت مجموعة من الأسئلة حول الاستعدادات للزيارة القادمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية بين مختلف الوزارات والإدارات".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال المحادثة تم التطرق إلى الموضوعات الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الوضع في اليمن ومنطقة الخليج.

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تبنت، السبت الماضي، هجوماً بـ 10 طائرات مُسيرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.