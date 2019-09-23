بالصور... ملكة جمال القرم لعام 2019

فازت، إليزابيث سفيريدينكو، بمسابقة "ملكة جمال القرم 2019"، وهي من مدينة سيفاستوبول، حيث ستشارك في مسابقة ملكة جمال الأرض في الفلبين عام 2020.

تلقى المنظمون 600 طلب اشتراك، ولكن وصل إلى النهائي 15 متسابقة فقط. حيث انتهت يوم الأحد في مدينة يالطا، بدعم من وزارة المنتجعات والسياحة في شبه جزيرة القرم وإدارة يالطا.

وقد قامت ملكة جمال القرم للعام المنصرم، يانا تشيتفيريكوفا، بإلباس التاج الملكي للفائزة بالمسابقة. كما ستمثل إليزابيث شبه جزيرة القرم في عام 2020 في مسابقة ملكة جمال الأرض في الفلبين.

وقال إليزابيث "ما زلت لا أصدق أن هذا قد حدث لي. شكراً جزيلاً للمنظمين، بفضلهم تستطيع الحصول على هذه التجربة والمشاعر التي لا تقدر بثمن والتي لن تحدث مرة أخرى".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Чудеса там, где в них верят Публикация от 𝓔𝓵𝓲𝔃𝓪𝓿𝓮𝓽𝓪 (@e_lizaveta__) 19 Июл 2019 в 10:46 PDT

وأضافت "أدرس الآن في السنة الأولى في قسم الهندسة المعمارية، وأنا متأكدة من أن فوزي هذا سيغير حياتي بالتأكيد".