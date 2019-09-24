تأجيل إطلاق صاروخ "بروتون-إم" من بايكونور لأسباب تقنية

تم تأجيل إطلاق صاروخ النقل "بروتون إم" الذي يحمل على متنه قمرا اصطناعيا، لإجراء اختبارات إضافية على وحدة التعجيل "بريز-إم".

وجاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" :"كان من الضروري وضع اللمسات الأخيرة وإجراء اختبارات إضافية على وحدة التعجيل، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبا".

وتم التخطيط لإطلاق صاروخ بروتون على متنه قمر الاتصالات الأوروبي Eutelsat 5 West B والقمر الاصطناعي الأمريكي "ميشين إكستينشين فييكل -1" من القاعدة الروسية في بايكونور (كازاخستان) في 30 أيلول / سبتمبر الجاري.

وخلال عام 2019، تم إطلاق ثلاثة صواريخ "بروتون- إم"، ومن المخطط إطلاق ثلاثة صواريخ أخرى قبل نهاية العام.