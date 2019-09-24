ريابكوف: نأمل تمديد معاهدة "ستارت-3" قبل بدء الانتخابات الأمريكية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتمديد معاهدة "ستارت – 3" قبل بدء الانتخابات في أمريكا.

وقال ريابكوف :"آمل أنه لا يزال بإمكاننا تمديد المعاهدة حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها. الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة ستبدأ 3 نوفمبر من العام المقبل. وهذا يعني أنه سيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في نهاية يناير 2021".

وتابع بقوله :"سأقول هذا بصراحة شديدة: من المستحيل أن نتوقع من أي إدارة أمريكية جديدة أن تتخذ قرارًا بهذه الأهمية خلال المدة التي تتراوح بين التنصيب و 5 فبراير. يجب أن نتحرك الآن قبل أن تنغمس الولايات المتحدة تمامًا في سباق الانتخابات".

وأشار أيضًا إلى أن عملية تمديد المعاهدة ستستغرق أيضًا بعض الوقت في روسيا، على الأقل بضعة أسابيع ، مشرا إلى أهمية أخذ ذلك في الاعتبار.

وأضاف نائب وزير الخارجية، قائلاً: "نحث الولايات المتحدة على ألا تواصل عدم القيام بأي شيء مع كل البراغماتية التي تعتبر أساسا لنهج الأمريكيين في ممارسة الأعمال التجارية بالمعنى الواسع، من غير المفهوم لماذا لا يستخدمون أسهل طريقة للمضي قدمًا".