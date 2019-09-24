اللجنة الروسية توافق على انطلاق أول رائد فضاء إماراتي على متن مركبة "سويوز" غدا

وافقت اللجنة الروسية، خلال اجتماع عقد في مركز بايكونور الفضائي، على طاقم البعثة الفضائية الاستكشافية غداً.

وقال المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس": "تمت الموافقة على الطاقم".

وتبدأ رحلة كل من الروسي أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكية جيسيكا مير، وأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، على متن المركبة "سويوز إم إس 15"، وسيعود رائد الفضاء الإماراتي إلى الأرض في 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

وسيحمل الصاروخ الفضائي "سويوز - إف غي" المركبة إلى المدار يوم 25 سبتمبر/ أيلول الساعة 16:58 بتوقيت موسكو، وستلتحم المركبة الفضائية مع المحطة الفضائية الدولية في نفس اليوم في الساعة 22.45 بتوقيت موسكو.

وهذا الإطلاق الأخير لصاروخ "سويوز إف غي" الذي يحتوي على مكونات أوكرانية وفي المستقبل سيحل محله صاروخ "سويوز 2.1 أ" من إنتاج روسي بشكل كامل.

ويعتبر مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان الأول عالميا، من حيث عدد الرحلات الفضائية التي انطلقت منه، تليه محطة كانافيرال في الولايات المتحدة.

واستأجرت روسيا مدينة بايكانور مقابل نحو 115 مليون دولار سنوياً، يعتبر تنفيذ الرحلات الفضائية هو الهدف من إنشاء مركز بايكانور الفضائي.

وأعلن قسم المعلومات ووسائل الإعلام بوزارة الدفاع الروسية، الأسبوع الماضي 6 سبتمبر/ أيلول، عن إطلاق قمر صناعي من قاعدة بايكانور الفضائية في كازاخستان.

أجرت روسيا 12 عملية إطلاق من بايكونور في عام 2017، وأجرت تسع عمليات في عام 2018 ، ومنذ بداية هذا العام أجرت تسع عمليات إطلاق، وهذا مقارنة بـ17 عملية إطلاق عام 2015، من المحطة الفضائية في كازاخستان.