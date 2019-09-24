الكرملين: روسيا قادرة على ضمان التكافؤ النووي وأمنها الوطني دون الانخراط في سباق تسلح

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ يؤدي إلى سباق تسلح، لكن روسيا لن تشارك فيه، مؤكدا أن روسيا قادرة دون الانخراط في سباق التسلح على ضمان التكافؤ النووي وأمنها الوطني.

وقال بيسكوف أمام طلبة مدرسة الاقتصاد العليا وردا على سؤال، إن كان انسحاب واشنطن من المعاهدة سيؤدي إلى سباق تسلح: "نعم، لكن روسيا لن تشارك فيه، هذا ما قاله الرئيس بوتين".

وأضاف "التكافؤ النووي فقط هو الضمان. حتى الآن، وفي المستقبل المنظور، فإن بلدنا قادر، دون الانخراط في سباق تسلح باهظ الثمن... على ضمان التكافؤ النووي وأمنه".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، سابقا، في بيان، أن روسيا على عكس الولايات المتحدة، لم تختبر ولا تمتلك صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في الخدمة.

هذا وانتهت معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في الـ2 من آب/ أغسطس الجاري بمبادرة من الولايات المتحدة. في نفس اليوم، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ في تطوير صواريخ أرض أرض متوسطة وقصيرة المدى غير نووية حظرتها المعاهدة المذكورة.