"روس آتوم" تختبر هيكل أقوى مفاعل نووي في العالم

اختبر مختصون من المؤسسة العامة للطاقة الذرية الروسية "روس آتوم" بنجاح الهيكل الرئيسي للمفاعل النووي الأقوى في العالم، الذي سيتم بناؤه في روسيا.

أجرى الخبراء النوويون الروس بنجاح اختبارات على الهيكل الرئيسي لمفاعل الأبحاث النووية المتعدد الأغراض والأقوى في العالم

وذكرت بيان الشركة "هذه واحدة من المراحل الرئيسية في تصنيع جسم المفاعل النووي".

وأضاف البيان "الاختبارات جرت في مصنع "اتوماش" في منطقة فولغودونسك، حيث تألفت من اختبارات هيدروليكية وفراغية".

وقال التقرير "لقد أكدت الاختبارات قوة المعدن الأساسي وجودة اللحامات، وفي المستقبل القريب، سيتم لحام الهيكل بغلاف خاص، ثم ينتقل إلى المرحلة النهائية من الإنتاج".

وسيتم بناء مفاعل الأبحاث متعدد الأغراض في ديميتروفغراد (منطقة أوليانوفسك) في موقع معهد أبحاث المفاعلات النووية، سيصبح أقوى مفاعلات الأبحاث الحالية والمبنية والمصممة في العالم.