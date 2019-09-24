الكشف عن موقف بوتين من الليبرالية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يعارض الفكر الليبرالي بشكل عام، لكنه لا يوافق الليبراليين، الذين يعتبرون أن موقفهم هو الصحيح الوحيد.

قال بيسكوف أمام طلبة مدرسة الاقتصاد العليا، لم يعارض بوتين الفكر الليبرالي قط، لكنه عارض فرض الفكرة الليبرالية باعتبارها الوحيدة دون بديل.

ويعتقد بيسكوف نفسه أن الليبرالية ستستمر بوجودها، لكنها ستواجه تحولات بسبب عدد من التهديدات لم تكن موجودة من قبل، وأشار: "جزئيًا، خلقت الفكرة الليبرالية فكرة التعددية الثقافية"، مضيفًا أن اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا لم يتكيفوا بشكل تام مع الحياة في أوروبا بعد.

وصرح بوتين في يونيو/ حزيران الماضي، في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" أن الفكر الليبرالي في شكله الحالي قد مضى وقته، حيث اعترف الغرب أنه من المستحيل تنفيذ بعض مبادئ الليبرالية بشكل عملي، وربط بوتين وجهة نظره مع مشكلة الأزمة مع المهاجرين في أوروبا. واختلف رأي السياسيين والفنانين رفيعي المستوى عن رأي الرئيس الروسي، بمن فيهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ووزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، الذي أصبح فيما بعد رئيسا لمجلس الوزراء البريطاني، والمطرب التون جون وآخرون.