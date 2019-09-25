الخارجية الروسية: إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط لن تحل المشكلة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الأربعاء، أن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط وتعزيز إمكانيات واشنطن العسكرية في المنطقة لن تساعد بحل المشاكل في الخليج المتوتر، بعد الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.