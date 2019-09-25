بوتين يبعث برسالة إلى أعضاء الناتو... الكشف عن مضمونها

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي برسالة إلى عواصم عدد من الدول من بينها أعضاء في الناتو (حلف شمال الأطلسي).

أعلنت ذلك صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصدر مطلع.

وعن مضمون الرسالة قالت الصحيفة إنها احتوت على اقتراح يدعو إلى حظر نشر الصواريخ المتوسطة والأقل مدى في أوروبا ومناطق العالم الأخرى.

وذكّرت الرسالة بأن روسيا قدمت اقتراحات مشابهة إلى الدول الأعضاء في الناتو في أوقات سابقة ولكنهم لم يبدوا الرغبة في تلبية مثل هذه الدعوة.

وجدد الرئيس بوتين في رسالته دعوته لحظر نشر الصواريخ المتوسطة والأقل مدى في أراضي دول الناتو على غرار ما أعلنته روسيا.

وتشير التوقعات إلى احتمال إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نشر صواريخها الحربية في أوروبا ومناطق العالم الأخرى بعد انسحابها من الاتفاقية التي تُلزم طرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) بالتخلص من الصواريخ المتوسطة والأقل مدى.