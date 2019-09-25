روسيا تنتظر ظهور طائرة مسيرة قادرة على حمل 80 كلغ

يُتوقع أن تظهر في روسيا في الأعوام القليلة المقبلة طائرة مسيرة لنقل الأشياء الثقيلة.

وصرح مصدر إعلامي في مؤسسة المبادرة التكنولوجية الروسية لـ"سبوتنيك" بأن الطائرة المسيرة المزمع إنتاجها والتي أطلق صانعها – شركة "أيروكسو" – عليها اسم "أرا-300"، ستستطيع أن تحمل 80 كيلوغراما من الحمولات وتطير بسرعة تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة. ويبلغ مداها أكثر من 270 كيلومترا. وبإمكانها أن تعمل في الظروف الجوية الرديئة.

ومن جانبه قال رئيس شركة "أيروكسو"، ألدار رازرويف، لـ"سبوتنيك" إنهم ينوون البدء في تصنيع طائرات "أرا-300" في عام 2022.

وأشار رئيس الشركة التي أنجزت التصميم الهندسي لطائرة "أرا-300" إلى إمكانية استخدامها في الصناعة النفطية، مثلا، لنقل مستلزمات العمل إلى حقول النفط ومنصات النفط البحرية.

وأضاف رئيس شركة "أيروكسو" أن الطائرة الجديدة حظيت باهتمام الشركات الكبرى التي تتحاشى استخدام الطائرات التي تعمل بالبنزين والكيروسين.