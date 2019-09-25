اقتراح روسيا حول حظر نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يحمل طابعا عالميا

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو اقترحت حظر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى مباشرة بعد خروج الولايات المتحدة من المعاهدة، وهذا الاقتراح يحمل طابعاً عالمياً.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الخارجية الروسية تؤكد أنه يجري العمل النشط لترويج مبادرات الرئيس الروسي حول حظر نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى من قبل أي كان وأنيما كان".

وذكّر المتحدث بأن مبادرة الحظر اقترحها الرئيس مباشرة بعد خروج الولايات المتحدة من المعاهدة وهي تحمل طابعاً عالمياً.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، عن مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه لزعماء العديد من البلدان، بما فيها الأعضاء في الناتو، رسالة اقترح فيها حظر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى.

ويذكر بهذا الصدد أن واشنطن كانت قد أعلنت انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بذريعة عدم التزام موسكو بها، حيث تطالب الولايات المتحدة روسيا التخلص من صاروخ 9 إم 729 الذي مداه لا يتوافق مع المعاهدة، وفقا لواشنطن.