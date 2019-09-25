أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو يوم أمس الثلاثاء حفل استقبال رسمي في فندق "ريتز كارلتون"، احتفالاً بالذكرى التاسعة والثمانين للعيد الوطني للمملكة.

وعبر السفير السعودي لدى موسكو، رائد بن خالد قرملي، عن سعادته بالحضور الذي ضم عددا من الشخصيات الروسية، وعلى رأسها نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية في موسكو وعدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين.

© Sputnik . Karina Younes بالصور..سفارة السعودية لدى موسكو تحتفل باليوم الوطني الـ 89

وفي بداية الحفل هنأ السفير الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، متنمنيا للمملكة نعمة الأمن والأمان.

وخلال الاحتفال دعت المدارس السعودية في موسكو للمشاركة في مسابقات وطن الشموخ والتي تتضمن مسابقة أجمل صورة، مسابقة أفضل قصيدة ومسابقة الدقيقة الواحدة.

© Sputnik . Karina Younes بالصور..سفارة السعودية لدى موسكو تحتفل باليوم الوطني الـ 89

وتحتفل المملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد الوطني للمملكة، يوم 23 أيلول / سبتمبر من كل عام بمناسبة توحيد كافة الأراضى السعودية تحت لواء دولة المملكة العربية السعودية، على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، يوم 1932 من القرن الماضي.