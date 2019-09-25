لافروف: روسيا متمسكة بوقف التجارب النووية في حال التزمت الدول الأخرى بذلك

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا متمسكة بوقف التجارب النووية في حال التزمت الدول الأخرى بذلك.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال لافروف متحدثا في المؤتمر الحادي عشر للمساهمة في بدء تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "منذ عام 1991، تلتزم روسيا بالوقف الاختياري للتجارب النووية. خلال هذا الوقت، لم نقم باختبار نووي واحد. نحن عازمون على مواصلة الالتزام بهذا الوقف، بالطبع، يتوجب على القوى النووية الأخرى الالتزام بمسار مماثل".

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن "الوقف الاختياري الطوعي للتجارب، رغم كل أهمية هذا الإجراء، لا يمكن أن يعوض عن المهمة الرئيسية التي لم تحل - ضمان دخول المعاهدة حيز التنفيذ".

يذكر، بأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة دولية تحظر اختبار الأسلحة النووية أو باقي أنواع التفجيرات النووية، سواء أكانت لأغراض سلمية أو عسكرية في أي محيط كان. وقدمت هذه المعاهدة للتوقيع في 24 أيلول/ سبتمبر 1996، في نيويورك وهي لم تدخل حيز التنفيذ، حتى الآن.