مادورو يبعث رسالة قصيرة من الساحة الحمراء

ووصل الرئيس الفنزويلي إلى موسكو في 24 سبتمبر/أيلول في زيارة "عاجلة". وجرت في 25 سبتمبر محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس مادورو. وتناولت محادثاتهما مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والوضع في فنزويلا.

Desde Moscú, envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2019 y asegurar la prosperidad de los años futuros. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019

​وأعلن الرئيس مادورو عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه قام بنزهة في الساحة الحمراء في وسط موسكو في مساء 25 سبتمبر برفقة زوجته والوفد المرافق له.

وقال مادورو في تغريدة على حسابه: "صادقنا (مادورو والرئيس بوتين) اليوم على خارطة التعاون الاستراتيجية... شكرا لروسيا شكرا للرئيس بوتين".

وكانت روسيا وفنزويلا وقعتا في عام 1996 معاهدة الصداقة والتعاون.