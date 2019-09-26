بوتين يرسل برقية تعزية لحرم الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تعزية إلى حرم الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، معربا من خلالها إعجابه بالرئيس الراحل.

وقال الكرملين في بيانه: "في برقية التعزية أكد رئيس الدولة الروسية أن حقبة بأكملها في تاريخ فرنسا الحديث مرتبطة باسم شيراك".

وأشار بوتين إلى أن شيراك كرئيس للجمهورية الفرنسية نال احتراما مستحقا من المواطنين ومكانة دولية كرجل دولة حكيم وبعيد النظر يدافع باستمرار عن مصالح بلده".

يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك توفي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 86 عاما.

وذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية نبأ الوفاة نقلا عن زوج ابنة الرئيس الأسبق الذي قال: "توفي اليوم صباحا الرئيس جاك شيراك محاطا بالمقربين إليه".